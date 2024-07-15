İzmir Çeşme’deki orman yangınında dehşet! 3 kişi hayatını kaybetti | İzmir Valisi A Haber’de açıkladı: Dumandan zehirlendiler

Ancak ekiplerin saha çalışması yaptığı sırada maalesef o daha önceden evlerini terk edip kaçan vatandaşlarımızın cesetlerine ulaşıldı. Biri 65, biri 40 yaşında. Aynı aileden iki erkek, bir tanesi de 35 yaşlarında bir kadın. O da diğer aileden. 5 kişi onlar süratli bir şekilde geldiğinde hemen onları jandarma buluyor. Ancak diğer 3 tanesi panik ve dumanında etkisiyle yönlerini kaybedip dağa yüksek kesime doğru ilerliyorlar. Muhtemelen ilk etapta karbonmonoksitin etkisi ve muhtemelen nefes almakta da zorlandılar. Orada yığılıp kaldıklarını tahmin ediyoruz."

4 KİŞİ GÖZLATINA ALINDI

Öte yandan ardından "Yangına sebebiyet veren 4 kişi jandarmamız tarafından gözaltına alındı." açıklamasını yapan Vali Elban, şüphelilerin bahçede kaynak ve hızar işleri yaptığını, kıvılcımların makilik alana sıçraması sonucu yangının başladığının belirlendiğini ifade etti. Arazide bulunan cesetlerle ilgili savcılık incelemesi yapılıyor. Cesetlerin bölgede evleri bulunan Mesut Coşkun (68) ve aynı aileden Hilmi Coşkun (38) ile komşuları Mine Elmas'a (35) ait olduğu belirlendi.