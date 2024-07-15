İzmir Çeşme'deki orman yangınında dehşet! 3 kişi hayatını kaybetti | İzmir Valisi A Haber'de açıkladı: Dumandan zehirlendiler
İzmir Çeşme, Manisa Soma ve Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çeşme'de rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi. Öte yandan Çeşme'de çıkan orman yangınında alevler, Deliklikoy'a kadar ilerledi. Alevlerin arasında kalan 3 kişi, hayatını kaybetti. Ormanlık alanda çıkan yangını çıkardıkları suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı. İzmir Valisi Süleyman Elban A Haber'de açıklamalarda bulundu.
İzmir Çeşme, Manisa Soma ve Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
ÇEŞME
Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi.
EVLER TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ
Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.
Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı.
Yangını kontrol altına alma çalışmalarında durumun iyiye gittiği belirtildi.
3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında alevler, Deliklikoy'a kadar ilerledi. Alevlerin arasında kalan 3 kişi, hayatını kaybetti.
KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin müdahalesi ile Alaçatı'daki yangın kontrol altına alındı.
İZMİR VALİSİ A HABER'DE
İzmir Valisi Süleyman Elban A Haber'de açıklamalarda bulundu.
Vali Elban'ın yaptığı açıklama şöyle:
Yangın hemen sağ tarafımızda bahçede çalışma yapan 4 vatandaşın yaptığı kaynak çalışması sırasında otluk alana ateş sıçramasıyla meydana geldi. Otluk alan ateş sıçrıyor otluk alandan da makilik ormana ateş sıçrıyor. Burası da çok rüzgarlı bir bölge. Yangın çok süratli bir şekilde yayılıyor. Yangın 12.00'de başladı. 4 hava açıklarında uçağımız 6 helikopterimiz, 30 arasözümüz, birçok iş makinamız, tomalarımız ve jandarmalarımız, AFAD ve itfaiye araçlarımız ile hızlıca müdahale edildi. Yaklaşık 30 hektarlık bir alan yandı. Saat 12.00 civarında başlayan yangın saat 16.30 civarında kontrol altına alındı ve söndürüldü. Alaçatı bölgesinde yazın ailelerin tatil için geldiği 4 tane ev var. Bu evdeki vatandaşları tahliye etmek için jandarmamız AFAD ve itfaiye ekipleri buraya geldiğinde burada o ana 8 vatandaşımız var. Hepsi evlerini terk etmişler. 5 tane jandarma hemen tahliye etti.
Ancak diğer 3 vatandaşımız kendileri kaçtıkları için onlara ulaşılamadı. İlgili alığımız tahliye ettiğimiz vatandaşlarda onların hangi yöne gittiğini tam olarak bilemedikleri için hızlıca alanda arama yapıldı. Ancak vatandaşlara maalesef ulaşılamadı. Diğer taraftan da yangın batı tarafa doğru yine hızlı ilerlemeye başladığında iki tane yazlıkçı site var. Oraya yangının gelmemesiyle hem tahliye hem de tedbirler alındı. Yangın oraya varmadan söndürülmüş oldu.
Ancak ekiplerin saha çalışması yaptığı sırada maalesef o daha önceden evlerini terk edip kaçan vatandaşlarımızın cesetlerine ulaşıldı. Biri 65, biri 40 yaşında. Aynı aileden iki erkek, bir tanesi de 35 yaşlarında bir kadın. O da diğer aileden. 5 kişi onlar süratli bir şekilde geldiğinde hemen onları jandarma buluyor. Ancak diğer 3 tanesi panik ve dumanında etkisiyle yönlerini kaybedip dağa yüksek kesime doğru ilerliyorlar. Muhtemelen ilk etapta karbonmonoksitin etkisi ve muhtemelen nefes almakta da zorlandılar. Orada yığılıp kaldıklarını tahmin ediyoruz."
4 KİŞİ GÖZLATINA ALINDI
Öte yandan ardından "Yangına sebebiyet veren 4 kişi jandarmamız tarafından gözaltına alındı." açıklamasını yapan Vali Elban, şüphelilerin bahçede kaynak ve hızar işleri yaptığını, kıvılcımların makilik alana sıçraması sonucu yangının başladığının belirlendiğini ifade etti. Arazide bulunan cesetlerle ilgili savcılık incelemesi yapılıyor. Cesetlerin bölgede evleri bulunan Mesut Coşkun (68) ve aynı aileden Hilmi Coşkun (38) ile komşuları Mine Elmas'a (35) ait olduğu belirlendi.
SOMA
Soma'nın Deniş Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.
BAYRAMİÇ
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki Kaykılar köyü yakınlarındaki tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki arazilere ve ormanlık alana da sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava araçları sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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