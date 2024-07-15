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Düğünde ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada

İHA
Giriş: 15.07.2024 16:07 Güncelleme: 15.07.2024 16:18
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Düğünde ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada

Samsun'da düğünde çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu, 1 kişi bıçaklandı.

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