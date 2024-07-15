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Erzurum’da vatandaşın yağmurla sınavı

İHA
Giriş: 15.07.2024 15:24 Güncelleme: 15.07.2024 15:24
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Erzurum’da vatandaşın yağmurla sınavı

Erzurum’da yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

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