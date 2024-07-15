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Feribot, şiddetli fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı

İHA
Giriş: 15.07.2024 14:51 Güncelleme: 15.07.2024 14:51
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Feribot, şiddetli fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı

Elazığ-Pertek arasında sefer yapan feribot, şiddetli fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı. Feribot uzun süre fırtınanın dinmesini bekledi.

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