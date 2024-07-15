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Tokat'ta sporcular uçarken, vatandaşlar izlerken heyecanlandı

İHA
Giriş: 15.07.2024 15:09
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Tokat’ta sporcular uçarken, vatandaşlar izlerken heyecanlandı

Süper Vali Recep Yazıcıoğlu anısına düzenlenen "XC Open Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışları" Tokat'ta büyük bir coşkuyla başladı.

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