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Kayseri'de kavşakta feci kaza! 3 yaralı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 14:50
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Kayseri’de kavşakta feci kaza! 3 yaralı

Kayseri'de hafif ticari araçla bir otomobil kazaya karıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza görüntülerinde iki aracın kavşakta kafa kafaya çarpıştığı görülürken, olayda 3 kişi yaralandı.

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