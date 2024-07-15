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Aşkale’de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

İHA
Giriş: 15.07.2024 17:27
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Aşkale’de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Erzurum'un Aşkale ilçesi son 2 haftada aynı mevkide dördüncü kez zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

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