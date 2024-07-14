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Zonguldak'ta siber suç operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 14.07.2024 00:23 Güncelleme: 14.07.2024 00:23
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Zonguldak’ta siber suç operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü şüpheliler için düğmeye bastı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, "Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Örgütlü Nitelikli Dolandırıcılık" yaptığı tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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