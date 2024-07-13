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Böyle anne olmaz olsun! Avcılar'da bebeğini çöp konteynırına bırakmıştı: Cani kadın tutuklandı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 13.07.2024 22:39 Güncelleme: 13.07.2024 22:39
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Böyle anne olmaz olsun! Avcılar’da bebeğini çöp konteynırına bırakmıştı: Cani kadın tutuklandı

Avcılar'da çöp atmaya giden vatandaş bebek sesi duyması üzerine konteynırda bir bebek gördü. Durum polis ekiplerine bildirildi. Yakalanan cani anne Y.F.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avcılar'da yeni doğan bebeğini çöp konteynırının yanına bırakan annesi Y.F.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

POŞETİN İÇİNDE BEBEK BULUNDU

Olay, dün akşam saatlerinde Firuzköy Mahallesi, Kadir Özdemir Caddesi'nde meydana geldi. Çöp atmaya giden bir kadının bebek sesi duyması üzerine ortaya çıkan olayda, çöp konteynırının yanında bulunan poşetin içinde yeni doğmuş bir kız çocuğu olduğu görüldü.

CANİ ANNE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bebeği poşet içerisinde bıraktığı belirlenen annesi Y.F.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.F.Ş. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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