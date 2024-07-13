Böyle anne olmaz olsun! Avcılar’da bebeğini çöp konteynırına bırakmıştı: Cani kadın tutuklandı

POŞETİN İÇİNDE BEBEK BULUNDU

Olay, dün akşam saatlerinde Firuzköy Mahallesi, Kadir Özdemir Caddesi'nde meydana geldi. Çöp atmaya giden bir kadının bebek sesi duyması üzerine ortaya çıkan olayda, çöp konteynırının yanında bulunan poşetin içinde yeni doğmuş bir kız çocuğu olduğu görüldü.