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Sakarya'da kozmetik fabrikasında yangını! Alevler kontrol altında

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 14.07.2024 00:29 Güncelleme: 14.07.2024 01:21
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Sakarya’da kozmetik fabrikasında yangını! Alevler kontrol altında

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekiplerinin müdahale sürerken alevlerin adeta geceyi aydınlattığı yangında dumanların da gökyüzünü kapladığı görüldü. Öte yandan Yangın kontrol altına alınırken, kullanılamaz hale gelen fabrikada soğutma çalışması devam ediyor.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan bir kozmetik fabrikasına çıktı.

Fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

DUMANLAR ŞEHRİN BİRÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLÜYOR

Tüm fabrikayı saran yangın için bölgeye şehirdeki neredeyse tüm itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler ve fabrikadan çıkan dumanlar şehrin birçok bölgesinden görüldü.

İtfaiye başta olmak üzere Sakarya Arama Kurtarma (SAKTİM), su tankerleri ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale ediyor. Fabrikadaki dev alevler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi havadan dron ile de görüntülendi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Yangın kontrol altına alınırken, kullanılamaz hale gelen fabrikada soğutma çalışması devam ediyor. Sakarya Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet, olay yerinde çalışmaları yönetti. Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olay yerine gelerek bilgi aldı.

'EKİPLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Öte yandan yangına müdahale ederken hafif yaralanan bir itfaiye eri, sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangına itfaiye ekiplerinin bütün araç ve personeliyle müdahale ettiğini ve çevreye herhangi bir zarar vermeden kontrol altına alındığını belirterek, "İş yeri sahiplerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ekiplerimize hassaten teşekkür ediyorum. Allah milletimizi, memleketimizi büyük afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

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