14 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

"Ufak bir sürtüşme yaşandı" dedi, 3 kişiyi böyle hastanelik etti

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 16:37
ABONE OL
Ufak bir sürtüşme yaşandı dedi, 3 kişiyi böyle hastanelik etti

Bolu'nun Mengen ilçesinde milli sporcu Halit Şahin, trafikte eşine hakaret eden 3 şahısla kavga etti. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin Şahin, "Ufak bir sürtüşme yaşandı. 3 kişi hastanelik oldu" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör