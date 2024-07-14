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Otomobil ambulansı sollamaya çalışınca kaza yaptı; 1’i çocuk 2 kişi yaralandı

İHA
Giriş: 14.07.2024 17:16
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Otomobil ambulansı sollamaya çalışınca kaza yaptı; 1’i çocuk 2 kişi yaralandı

Zonguldak’ta ambulansı sollamaya çalışan otomobil, ambulansa çarparak takla attı. Kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

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