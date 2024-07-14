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Pendik'te sıcaktan bunalan vatandaşlardan şemsiye ve kartonlu önlem

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 16:35 Güncelleme: 14.07.2024 16:35
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Pendik’te sıcaktan bunalan vatandaşlardan şemsiye ve kartonlu önlem

İstanbul'un Pendik ilçesinde sıcaklıkların rekor seviyeye yükselmesiyle birlikte bunalan vatandaşlar şemsiye ve karton ile güneşten korunmaya çalıştı.

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