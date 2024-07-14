14 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Sarıyer'de denizde can pazarı! Kurtarmak isterken canından oldu: 1 kayıp daha aranıyor

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 12:51 Güncelleme: 14.07.2024 13:28
ABONE OL
Sarıyer’de denizde can pazarı! Kurtarmak isterken canından oldu: 1 kayıp daha aranıyor

Sarıyer'de dün öğle saatlerinde denize giren Ersin Oral ve arkadaşı bir anda gözden kayboldu. Oral ve arkadaşını kurtarmak için denize giren Recep Kurban'ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Ersin Oral'ı arama çalışmaları sürerken, boğulma tehlikesi geçiren Mustafa Günay ekipler tarafından kurtarıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör