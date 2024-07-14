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Kırklareli'de sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu denizde aldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 12:49
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Kırklareli’de sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu denizde aldı

Kırklareli'de 36 derece olan sıcaktan bunalan vatandaşlar, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi sahilinde aldı.

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