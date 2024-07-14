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Erzurum'da nehre giren çocuk boğuldu! 11 yaşındaki Yusuf'tan acı haber...

ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 12:55 Güncelleme: 14.07.2024 12:55
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Erzurum’da nehre giren çocuk boğuldu! 11 yaşındaki Yusuf’tan acı haber...

Erzurum'un Horasan ilçesinde serinlemek için girdiği Aras Nehri'nde kaybolan 11 yaşındaki Yusuf Özer'in cesedine ulaşıldı. Küçük çocuğun cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşte detaylar...

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