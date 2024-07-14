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Esenyurt'ta inanılmaz olay! Bina önüne geldi ayakta tuvaletini yaptı | O anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 15:08
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Esenyurt’ta inanılmaz olay! Bina önüne geldi ayakta tuvaletini yaptı | O anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs geldiği bina önünde ayakta tuvaletini yaptı. Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, görüntüleri izleyenler gözlerine inanamadı.

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