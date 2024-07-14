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Sancaktepe’de kuyumcudaki silahlı soygun anları kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 14:54 Güncelleme: 14.07.2024 14:54
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Sancaktepe’de kuyumcudaki silahlı soygun anları kamerada

Sancaktepe’de bir kuyumcuya silahla giren 3 kişi, kuyumcuyu vurarak altınları çalıp kaçmıştı. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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