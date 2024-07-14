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Yağmurun şiddetini çekerken az kalsın motokuryenin öldüğü kazayı çekecekti

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 14:52 Güncelleme: 14.07.2024 14:52
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Yağmurun şiddetini çekerken az kalsın motokuryenin öldüğü kazayı çekecekti

Bursa'da yağmurun şiddetini çeken vatandaşın önünde motosiklet ile araç çarpıştı. Kaza sonrası motokuryenin kafası aracın lastiğine çarptı, facia ucuz atlatıldı.

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