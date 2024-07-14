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KPSS arasında yorgun mermi vahşeti! Genç kız hastaneye kaldırıldı...

ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 15:02
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KPSS arasında yorgun mermi vahşeti! Genç kız hastaneye kaldırıldı...

Diyarbakır'da KPSS'nin ilk oturumundan çıkarak ağaç altında dinlenen Rabia A.'nın başına yorgun mermi isabet etti. Olay sonrası hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İşte detaylar...

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