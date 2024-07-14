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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 14.07.2024 15:46 Güncelleme: 14.07.2024 15:50
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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

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