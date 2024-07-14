Balık tutmaya giden Rasim Bayrak ölü bulundu

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bayrak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Motosiklet tamircisi olduğu öğrenilen Rasim Bayrak'ın kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN