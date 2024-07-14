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Erciyes’te dağcılar kaza geçirdi! Ekipler dağcıları kurtarmak için çalışma başlattı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 14.07.2024 15:53
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Erciyes’te dağcılar kaza geçirdi! Ekipler dağcıları kurtarmak için çalışma başlattı

Erciyes dağında yürüyüş yapan bir grup dağcı yürüyüş sırasında kaza geçirdi. Ekipler dağcıları kurtarmak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Erciyes dağı Şeytan Deresi Mevkii'nde ilk belirlemelere göre 4 kişilik dağcı grubu yürüyüş yaptıkları sırada kaza geçirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, JAK, jandarma, sağlık ve Erciyes A.Ş. ekipleri sevk edildi. Ekipler, yürüyüş yaparken kaza geçirerek, yaralanan dağcıları kurtarmak için çalışma başlattı.

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