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Salda Gölü'nde sıcak hava balonuyla ilk uçuş

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 15:38
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Türkiye'nin ve dünyanın sayılı doğal harikalarından birisi olan Salda Gölü'nde sıcak hava balonu ile ilk uçuş gerçekleştirildi.

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