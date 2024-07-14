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Yağışa hazırlıksız yakalanan pazarcı esnafı zor anlar yaşadı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 15:40 Güncelleme: 14.07.2024 15:40
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Yağışa hazırlıksız yakalanan pazarcı esnafı zor anlar yaşadı

Afyonkarahisar’da kurulan semt pazarında sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan pazarcı esnafı zor anlar yaşadı.

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