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Sakarya'da denize girişler yasaklandı! Sahillere kırmızı bayrak

AA ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 13:32
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Sakarya’da denize girişler yasaklandı! Sahillere kırmızı bayrak

Sakarya'da hava koşulları nedeniyle denizde oluşan yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini gösterdi. Şehirde 3 ilçede denize girişler yasaklanırken, sahillere kırmızı bayrak çekildi.

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