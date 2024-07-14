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Adana'da tomruk taşıyan kamyon alev aldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 13:20
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Adana’da tomruk taşıyan kamyon alev aldı

Adana'da Orman İşletme Müdürlüğüne tomruk taşıyan bir kamyon, orman deposuna girdiği sırada alev aldı. Ekipler alevlere hemen müdahale derken, yangın tomruklara sıçramadan söndürüldü.

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