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Karadeniz'de deprem paniği! Giresun'da hissedildi! AFAD büyüklüğünü duyurdu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 13:40
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Karadeniz’de deprem paniği! Giresun’da hissedildi! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Karadeniz açıklarında öğle saatlerinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Giresun'dan da hissedilirken, sarsıntının yerin 19 kilometre derinliğinde meydana geldiği öğrenildi.

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