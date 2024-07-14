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Direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpan kişi hayatını kaybetti! Muğla Bodrum'da feci kaza...

ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 16:34
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Direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpan kişi hayatını kaybetti! Muğla Bodrum’da feci kaza...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetiyle ağaca çarpan Hızır Ali Üncü (48), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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