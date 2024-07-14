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Tekirdağ'da anız yangını

İHA
Giriş: 14.07.2024 17:18
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Tekirdağ’da anız yangını

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde başlayan anız yangınına müdahale çalışması başlatıldı.

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