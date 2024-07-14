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Bodrum'da jet skili göçmenler yakalandı! Sahil Güvenlik Ekiplerini alarma geçiren olay

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 14:24 Güncelleme: 14.07.2024 14:48
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Bodrum’da jet skili göçmenler yakalandı! Sahil Güvenlik Ekiplerini alarma geçiren olay

Muğla Bodrum'da jet ski ile Yunan adalarına geçmeye çalışan 3 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından yakalandı. Ayrıca yine Bodrum açıklarında Yunan adalarına topla geçmek isteyen 20'si çocuk 39 düzensiz göçmen daha ekipler tarafından durduruldu.

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