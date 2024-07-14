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Marmaris açıklarında ahşap gezi teknesinde yangın

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 14.07.2024 17:48 Güncelleme: 14.07.2024 17:52
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Marmaris açıklarında ahşap gezi teknesinde yangın

Muğla Marmaris ile Yunanistan açıklarında ahşap bir gezi teknesinde yangın çıktı. Yangın sonucu teknede bulunan bazı kişilerin yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Marmaris ile Yunanistan arasındaki bir bölgede bulunan Keçi Adası yakınlarında bulunan lüks bir ahşap gezi teknesinde yangın çıktı.

Kısa sürede tüm teknede etkili olan yangını söndürmek için bölgeye ekipler sevk edildi.

Bu arada denizin ortasından yükselen dumanları gören çeşitli kurumlara bağlı ekipler söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye gitti.

Muğla 112 Acil Sağlık birimi tarafından İçmeler İskelesi'ne ambulanslar sevk edildi. Resmi olmayan bilgilere göre şu anda yanan gezi teknesinden 37 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.

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