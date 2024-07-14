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Adana'da şiddetli yağmur ve rüzgar ağaçları kökünden söktü, vinci devirdi

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 14.07.2024 17:55 Güncelleme: 14.07.2024 18:10
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Adana’da şiddetli yağmur ve rüzgar ağaçları kökünden söktü, vinci devirdi

Adana'da şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle ağaçlar kökünden sökülürken bir inşaatta ise vinç devrildi.

Akşam üzeri aniden başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı felç etti.

Aşırı yağmur ve rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaçlar park halindeki araçların üzerine devrildi, maddi hasar meydana geldi. Bir inşaatta ise vinç devrildi, şans eseri altında kalan olmadı.

Kısa süren yağmur ve rüzgar bir anda özellikle merkez Çukurova ilçesinde ortalığı savaş alanına çevirdi. Kökünden sökülen bazı ağaçlar yollarda sürüklendi.

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