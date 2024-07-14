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Kocaeli'de haber alınamayan diş doktoru evinde ölü bulundu

AA ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 12:38 Güncelleme: 14.07.2024 13:18
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Kocaeli’de haber alınamayan diş doktoru evinde ölü bulundu

Kocaeli'de kendisinden bir süredir haber alınamayan diş doktoru evinde yapılan incelemede banyoda hareketsiz halde bulundu. Diş doktorunun hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başladı.

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