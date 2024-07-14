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Çankırı'da feci kaza! Tren kamyona çarptı! 1 ölü 3 yaralı...

ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 12:44 Güncelleme: 14.07.2024 12:44
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Çankırı’da feci kaza! Tren kamyona çarptı! 1 ölü 3 yaralı...

Çankırı'da yük treni ile hemzemin geçide giren hafriyat kamyonunun çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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