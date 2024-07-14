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Adana'da 18 yıl 2 ay ile aranan hükümlü yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 12:03
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Adana’da 18 yıl 2 ay ile aranan hükümlü yakalandı

Adana'da 18 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

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