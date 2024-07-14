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Kayseri’ye otobüsle ve trenle uyuşturucu sokmaya çalışan 2 şahıs yakalandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 14.07.2024 16:33
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Kayseri’ye otobüsle ve trenle uyuşturucu sokmaya çalışan 2 şahıs yakalandı

Kayseri’ye şehirlerarası otobüsle ve trenle uyuşturucu sokmaya çalışan 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalanırken, yapılan aramalarda 6 kilo 432 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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