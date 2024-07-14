Gaziantep'te turist bereketi! Esnafın yüzü gülüyor
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli şehirlerinden olan Gaziantep'te turist bereketi yaşanıyor. Özellikle hafta sonları yerli yabancı birçok turist ağırlayan kentte bölge esnafı adeta bayram etti.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm kentlerinden olan Gaziantep'te hafta sonları turist yoğunluğu yaşanıyor. Dünyanın en eski 10 şehri arasında bulunan ve Osmanlı döneminden kalma tarihi cami, han, hamam, bedesten ve çarşıların yanı sıra geleneksel konakların bulunduğu tarihi kente gelen gurbetçi, yerli ve yabancı turistler güzel vakit geçirmek üzere tatillerini Gaziantep'te geçirmeyi tercih etti.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin son yıllarda inanç ve kültür merkezi haline gelen, tarihi dokusu ve yapılarıyla turistlerin uğrak mekanı haline gelen Gaziantep'te esnafın yüzü son 2 haftadır yaşanan turist yoğunluğu nedeniyle gülmeye başladı. Tarihi Gaziantep Kalesi ve çevresi, Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı, pasaj ve işyerlerinin yer aldığı kentin en işlek caddesi olan Gaziler Caddesi en kalabalık günlerini yaşıyor.
Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Gaziantep'e turistlerin yoğun bir şekilde gelmesi esnafı mutlu etti. Yaklaşık 250 yıl önce inşa edilen ve kentin en eski çarşısı olan tarihi Almacı Pazarı'na gelen yerli ve yabancı turistler, kentin kurutmalık, Antep fıstığı, salça, baharat ve şire ürünleri gibi yöresel ürünlerini tercih ediyor.
Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri arasında yer alan çarşıda, ziyaretçiler doğal ve organik ürünleri satın alma fırsatını bulabiliyor. Antep fıstığının tezgahlardaki üstünlüğü çarşıdaki tüm dükkanlarda kendisini hissettirirken, kavrulmuş tuzlu fıstığın yanı sıra mevsimine göre taze ben fıstık, ağaç altı ve kuru kırmızı fıstıklar da yer alıyor. Almacı Pazarı esnafı Fatih Özsefil, Kurban Bayramı ile birlikte başlayan yoğunluğun devam ettiğini söyledi.
"GURBETÇİLERİMİZİ DE BU YIL YOĞUN BEKLİYORUZ"
Gaziantep'e gelen turistlerin, Antep fıstığı başta olmak üzere kentin yöresel ürünlerini aldığını belirten Özsefil, "Hafta içi sıcaklardan dolayı çok satışımız olmuyor, gurbetçilerimizde daha gelmedi. Gurbetçilerimizi de bu yıl yoğun bekliyoruz. Hafta sonu cumartesi pazar günleri yoğunluğumuz oluyor. Yerli turistler alışverişe geliyor. Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerden de müşterilerimiz geliyor. Müşterilerimiz hem Gaziantep'i gezmeye geliyorlar hem de tarihi mekanları geziyorlar. Yine yemek yenilecek yerlerde yemek yiyorlar, gezilecek yerleri geziyorlar, alışveriş yapıyorlar. Gaziantep'i de seviyorlar. GAP turuna da çıkıyorlar" dedi.
"YABANCI TURİSTLER DAHA ÇOK YÖRESEL ÜRÜNLERİMİZİ TERCİH EDİYORLAR"
Turistlerin yoğun gelmesiyle esnafın da işlerinin açıldığını belirten Mehmet Kabalar, "Havaların ısınması ile birlikte yerli yabancı turistler şehrimize geliyor. Yerli ve yabancı turistlerimizi ağırlıyoruz. Daha çok Antep fıstığı ve kurutmalık gibi yöresel ürünlerimizi satıyoruz. Hafta sonu olduğu için de yoğunluğumuz devam ediyor. Turistleri şehrimizde ağırlıyoruz. Turistler Gaziantep'ten başlıyorlar, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır gibi ileri geze geze GAP turu yapıyorlar. Gaziantep'e geldiklerinde tarihi Almacı Pazarımıza da geliyorlar. Yabancı turistler daha çok yöresel ürünlerimizi tercih ediyorlar. Turistlerin esnafımıza da şehrimize de katkısı oluyor" ifadelerini kullandı.
"TURİSTLERİN GELMESİYLE İŞLERİMİZ AÇILDI"
Aylardır bu hareketliliği beklediklerini belirten Tarık Durur, "27 yıldır Almacı Pazarında esnaflık yapıyorum. Genelde hafta sonları yerli turistlerimiz Gaziantep'i gezmeye geliyorlar. Gaziantep'e geldiklerinde Almacı Pazarını da görmeden gitmiyorlar. Esnaf olarak temmuz ayının sonunda da gurbetçilerimizi bekliyoruz. Gurbetçilerimizin dönüşlerinde alışveriş yapmalarını bekliyoruz. Yerli turistler ve gurbetçilerimiz döndüklerinde Antep fıstığı, kurutmalık, salça ve kentin diğer yöresel ürünlerini alıyorlar. Gurbetçilerimiz yıllık ihtiyaçlarını karşıladıkları için işlerimizde hareketlilik oluyor. Bizim de işlerimiz açıldı. Okulların tatil olmasıyla işlerimiz daha da açılır. Bu yıl Gaziantep'te ciddi bir turist yoğunluğu yaşanıyor. İnşallah işlerimiz daha da iyi olacak" şeklinde konuştu.
Çarşı esnafı Mehmet Yiğit, "Havanın da güzel olmasıyla, yerli ve yabancı turistlerin yoğunlaşması sebebiyle çarşımızda turist akını yaşanıyor. Turistlerin gelmesiyle bizimde işlerimiz çok iyi açıldı. Bu yıl işlerimiz geçtiğimiz yıla göre daha iyi. Geçtiğimiz yıl deprem vardı. Depremin ardından turistler Gaziantep'e geliyor. Turistler baklava, Antep fıstığı, nar eşkisi, salça ve baharat çeşitleri gibi doğal ve yöresel ürünlerimizi alıyorlar" diye konuştu.
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