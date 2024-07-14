Gaziantep’te turist bereketi! Esnafın yüzü gülüyor





"GURBETÇİLERİMİZİ DE BU YIL YOĞUN BEKLİYORUZ"

Gaziantep'e gelen turistlerin, Antep fıstığı başta olmak üzere kentin yöresel ürünlerini aldığını belirten Özsefil, "Hafta içi sıcaklardan dolayı çok satışımız olmuyor, gurbetçilerimizde daha gelmedi. Gurbetçilerimizi de bu yıl yoğun bekliyoruz. Hafta sonu cumartesi pazar günleri yoğunluğumuz oluyor. Yerli turistler alışverişe geliyor. Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerden de müşterilerimiz geliyor. Müşterilerimiz hem Gaziantep'i gezmeye geliyorlar hem de tarihi mekanları geziyorlar. Yine yemek yenilecek yerlerde yemek yiyorlar, gezilecek yerleri geziyorlar, alışveriş yapıyorlar. Gaziantep'i de seviyorlar. GAP turuna da çıkıyorlar" dedi.



"YABANCI TURİSTLER DAHA ÇOK YÖRESEL ÜRÜNLERİMİZİ TERCİH EDİYORLAR"

Turistlerin yoğun gelmesiyle esnafın da işlerinin açıldığını belirten Mehmet Kabalar, "Havaların ısınması ile birlikte yerli yabancı turistler şehrimize geliyor. Yerli ve yabancı turistlerimizi ağırlıyoruz. Daha çok Antep fıstığı ve kurutmalık gibi yöresel ürünlerimizi satıyoruz. Hafta sonu olduğu için de yoğunluğumuz devam ediyor. Turistleri şehrimizde ağırlıyoruz. Turistler Gaziantep'ten başlıyorlar, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır gibi ileri geze geze GAP turu yapıyorlar. Gaziantep'e geldiklerinde tarihi Almacı Pazarımıza da geliyorlar. Yabancı turistler daha çok yöresel ürünlerimizi tercih ediyorlar. Turistlerin esnafımıza da şehrimize de katkısı oluyor" ifadelerini kullandı.