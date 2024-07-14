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Kapıkule'de yangın paniği! Tırın dorsesi alev aldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 06:27
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Kapıkule’de yangın paniği! Tırın dorsesi alev aldı

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'na yakın bir noktada park halinde bulunan tırın dorsesi alev aldı. Cayır cayır yanan tıra itfaiye ekipleri müdahale etti. Tır yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

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