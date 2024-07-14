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Bulgaristan - Türkiye sınırındaki yangın Edirne'deki köyleri tehdit ediyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 06:41
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Bulgaristan - Türkiye sınırındaki yangın Edirne’deki köyleri tehdit ediyor

Bulgaristan'da başlayan ve Edirne sınırına ulaşan orman yangını ürkütücü boyutlara ulaştı. Havanın kararmasının ardından alevlerin büyüklüğü daha net görüldü.

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