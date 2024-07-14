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Jandarma dron devriyesiyle böyle can kurtarıyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 13:07 Güncelleme: 14.07.2024 13:08
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Jandarma dron devriyesiyle böyle can kurtarıyor

Aksaray’da barajlarda yaşanan boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla havadan dron ile devriye atan jandarma barajda tehlikeyle karşı karşıya olan 3 hayatı anında müdahalesiyle kurtardı.

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