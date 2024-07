İnci kefalinin göç yolculuğu sorunsuz bitti! Van Gölü’nde...

Van Gölü'nde av yasağının uygulandığı 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için tatlı sulara göç eden inci kefallerinin göç yolculuğu bu yıl sorunsuz tamamlandı.



Van Gölü kıyısındaki yerleşim yerlerinde yaklaşık 20 bini aşkın kişinin geçim kaynağı inci kefali, her yıl üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da zorlu yolculuğa çıkıyor. Gölün tuzlu ve sodalı suyundan derelerdeki tatlı sulara ulaşmak için suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri zıplayarak geçmeye çalışan balıklar, her yıl bu mevsimde görsel şölen sundu. Balıkların neslini sürdürebilmek amacıyla ortaya koyduğu mücadeleyi izlemek için de her yıl binlerce yerli ve yabancı turist kente geliyor.