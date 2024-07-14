İnci kefalinin göç yolculuğu sorunsuz bitti! Van Gölü’nde...





"BİZ BU SENENİN BAŞARISINI 3 YIL SONRA BALIKÇILIKTA GÖRECEĞİZ"

Bu sene başarılı bir üreme dönemi geçtiğini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, "Şimdi akarsudaki yavrular peyderpey Van Gölü'ne geri dönüyorlar. Biz bu senenin başarısını 3 yıl 4 yıl sonra balıkçılıkta göreceğiz. Çünkü bu sene akarsularda doğan yavrular Van Gölü'ne dönecekler ve 3 yıl sonra stoka katılım gösterecekler. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda bol yağışlı olur ve bu şekilde başarılı üreme dönemi geçiririz. Tabii akarsular inci kefalinin başarılı bir üreme sezonu geçirmesi aslında birçok bileşenin adeta bir saatin çarkları gibi birçok kurumun senkronize bir şekilde çalışması gerektiren bir durum. Bu nokta da en büyük sorunlardan birisi de akarsulardaki kirlilik. Sizin akarsu yatağınızla bol su var koruma çalışmaları etkin fakat kanalizasyonlar arıtılmadan derelere deşarj ediliyorsa bunun maalesef hiçbir anlamı yok. Bu sebepten dolayı akarsu yatakların kenarında bulunan ilçelerdeki arıtma tesislerinin mutlak suretle çalışması lazım. Bugün Van Gölü'ne dökülen en büyük akarsu Bendimai çayı. Ama Çaldıran ilçesindeki Muradiye ilçesindeki eğer arıtma çalışmıyorsa inci kefali üreme göçü için çok çok büyük bir sorun. İnci kefali sadece bir balık türü değil, bölge yaklaşık 20 bin insanın geçimini sağladığı ekonomik bir değer. İnce kefali gibi böylesine önemli bir ekonomik değeri korumak istiyorsak gereken şeyleri yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

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