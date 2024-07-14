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Kapılar kapanınca KPSS'ye giremediler 4 aday kapıdan döndü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 13:00
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Kapılar kapanınca KPSS’ye giremediler 4 aday kapıdan döndü

Antalya'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) yetişmek için adaylar zamanla yarıştı. Kapıda metrelerce kuyruk oluşurken, sınava farklı nedenlerden dolayı 4 kişi içeri alınmadı.

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