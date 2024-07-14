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Halkın parası çöpe gitti! Taksim'deki süs havuzu İBB'nin restorasyonu sonrası çöp havuzu oldu

ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 09:10
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Halkın parası çöpe gitti! Taksim’deki süs havuzu İBB’nin restorasyonu sonrası çöp havuzu oldu

İBB tarafından müze haline getirilen Taksim Maksemi'nin dış duvarında bulunan süs havuzu, daha önce kuşların su içtiği ve vatandaşın serinlediği ve suyla dolu bir alanken; restorasyon sonrası su akmayan ve çöp yuvasına dönüşen bir alan oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) müze haline getirilen Osmanlı su mirası Taksim Maksemi'nin dış duvarındaki süs havuzu, daha önce şırıl şırıl akan suyuyla vatandaşların serinlediği, kuşların su içtiği görsel bir şölen sunarken, restorasyon sonrası suyunun akmadığı, içine pet şişelerinin atıldığı çöp havuzuna dönüşmüştü.

Konunun gündeme gelmesinin ardından havuzun çöpleri temizlendi. Ancak skandalın temelinde restorasyon sonrasında ihaleyi alan firma tarafından yenilenen havuz tesisatının yanlış yapıldığı, kalitesiz malzeme kullanıldığı ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nden Mustafa Kaya'nın haberine göre süs havuzu tesisatının tekrar yapılması için boru ve kabloların söküm çalışmasına başlanıldı. Vatandaşlar ise paralarının çöpe atıldığını söyleyerek İBB yönetimine tepki gösterdi. Müze girişinin Taksim Camisi'ne gidişi engelleyecek şekilde demir bariyerlerle kapatılması da tepkilere neden oldu.

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