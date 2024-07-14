Halkın parası çöpe gitti! Taksim'deki süs havuzu İBB'nin restorasyonu sonrası çöp havuzu oldu
İBB tarafından müze haline getirilen Taksim Maksemi'nin dış duvarında bulunan süs havuzu, daha önce kuşların su içtiği ve vatandaşın serinlediği ve suyla dolu bir alanken; restorasyon sonrası su akmayan ve çöp yuvasına dönüşen bir alan oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) müze haline getirilen Osmanlı su mirası Taksim Maksemi'nin dış duvarındaki süs havuzu, daha önce şırıl şırıl akan suyuyla vatandaşların serinlediği, kuşların su içtiği görsel bir şölen sunarken, restorasyon sonrası suyunun akmadığı, içine pet şişelerinin atıldığı çöp havuzuna dönüşmüştü.
Konunun gündeme gelmesinin ardından havuzun çöpleri temizlendi. Ancak skandalın temelinde restorasyon sonrasında ihaleyi alan firma tarafından yenilenen havuz tesisatının yanlış yapıldığı, kalitesiz malzeme kullanıldığı ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nden Mustafa Kaya'nın haberine göre süs havuzu tesisatının tekrar yapılması için boru ve kabloların söküm çalışmasına başlanıldı. Vatandaşlar ise paralarının çöpe atıldığını söyleyerek İBB yönetimine tepki gösterdi. Müze girişinin Taksim Camisi'ne gidişi engelleyecek şekilde demir bariyerlerle kapatılması da tepkilere neden oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 Temmuz Pazartesi maaşlar yatar mı? Resmi tatillerde memur maaşları yatacak mı? 14 günlük memur, memur emeklisi fark ödemesi...
- 15 Temmuz Pazartesi ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz'da İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı, ücret mi?
- 15 Temmuz’da köprü ve otoyollar bedava mı? 2024 FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim köprüsü, Avrasya Tüneli ücretsiz mi?
- KPSS 50-60-65-70-80 puanla nereye atanırım? 2024 KPSS Lisans en düşük puanlar nereye gidilir?
- KPSS Lisans sınavı 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS Lisans GY-GK, Eğitim Bilimleri puan hesaplama 2024 nasıl yapılır?
- KPSS P1, P2, P3 puan türleri nedir, nasıl hesaplanır? 2024 KPSS lisans puan türleri | Hangi kurumlar alım yapıyor?
- KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu saat kaçta başlayıp, bitecek? 2024 KPSS Eğitim Bilimleri kaç soru, kaç dakika?
- KPSS Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlayıp bitecek? 2024 KPSS GY-GK oturumu kaç dakika, kaç soru var?
- 15 Temmuz'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler çalışıyor mu? Pazartesi eczaneler açık mı, kapalı mı? Nöbetçi eczaneler...
- 1998 2000 2003 2005 2009 girişliler! SGK başlangıç yıl, prim, gün tablonuz oluştu: İşte erken emeklilik yolu...
- 15 Temmuz kargolar açık mı, kapalı mı? Pazartesi günü kargom gelir mi? PTT, Yurtiçi, MNG, Aras kargo 15 Temmuz'da çalışıyor mu?
- 15 Temmuz bankalar açık mı, kapalı mı? Pazartesi özel ve kamu bankalar çalışıyor mu? EFT, HAVALE işlemleri...