Halkın parası çöpe gitti! Taksim’deki süs havuzu İBB’nin restorasyonu sonrası çöp havuzu oldu

Konunun gündeme gelmesinin ardından havuzun çöpleri temizlendi. Ancak skandalın temelinde restorasyon sonrasında ihaleyi alan firma tarafından yenilenen havuz tesisatının yanlış yapıldığı, kalitesiz malzeme kullanıldığı ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nden Mustafa Kaya'nın haberine göre süs havuzu tesisatının tekrar yapılması için boru ve kabloların söküm çalışmasına başlanıldı. Vatandaşlar ise paralarının çöpe atıldığını söyleyerek İBB yönetimine tepki gösterdi. Müze girişinin Taksim Camisi'ne gidişi engelleyecek şekilde demir bariyerlerle kapatılması da tepkilere neden oldu.

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