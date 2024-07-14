Şehit Aytekin Kuru’nun babasından FETÖ’cü alçaklara: Milletin vicdanında hep hain kalacaklar





ASIL CEZALARINI BU MİLLET KESTİ

Darbe girişiminden 2 ay önce oğlu Aytekin Kuru'nun Adana'nın Kozan ilçesindeki evlerine gelerek kendileriyle görüştüğünü belirten şehit babası Süleyman Kuru, "Oğulum gelip elimizi öptü, hayır duamızı alıp tekrar Ankara'ya gitti. Darbe gecesi saat 23.30'da oğlumla iki kez konuştuk. Bana bir helikopterin havadan gelip tarama yaptığını ve şehitlerimizin olduğunu söyledi. İkinci aramamda ise beni rahatlatmak için 'Burada her şey yolunda' dedi. Bu görüşmeden 18 dakika sonra dayısı Muammer Ayrancı ile telefonda konuşurken FETÖ'cü hainler hava saldırısı düzenliyor. O anda atılan bombayla Aytekin şehit düşüyor. Muammer'in son duyduğu ses patlama sesi oluyor. Telefon da o saldırıda parçalanıyor ve görüşme sonlanıyor. Benim yetkililerimizden tek isteğim oğlumun adının Kozan'da bir okula verilmesi" dedi.