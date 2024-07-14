Şehit Aytekin Kuru'nun babasından FETÖ'cü alçaklara: Milletin vicdanında hep hain kalacaklar
15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü hainlere direnen Özel Harekatçı Aytekin Kuru'nun anne ve babası aradan geçen 8 yılda oğullarının özlemi ile yaşıyor. Şehit babası Süleyman Kuru, FETÖ'cü alçaklara öfkesinin dinmediğini ifade ederken, FETÖ'cülere asıl cezayı milletin kestiğini söyleyerek "Vicdanlarda hain olarak kalacaklar." dedi.
15 Temmuz darbe girişiminde Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda şehit düşen 42 polis memurundan biri olan Özel Harekâtçı Aytekin Kuru'nun anne ve babası, oğullarının hasretiyle yaşıyor. Baba Süleyman Kuru, aradan geçen 8 yılda oğlunu şehit eden hainlere öfkesinin dinmediğini belirtirken anne Esma Kuru ise, "Şehit oğlumun kimliği parmağındaki yüzükten teşhis edildi. Bizlere bu acıyı yaşatanlar yaşattıklarını yaşamadan ölmesin" dedi. Kahramanmaraş'ta uzun yıllar görev yaptıktan sonra tayini Ankara'ya çıkan polis memuru Aytekin Kuru, 7 yıl organize şubede görev yaptı. 15 Temmuz'dan 15 gün önce tayini Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na çıkan Aytekin Kuru, özel harekât polisi oldu. Çocukluk hayali olan polisliği zevkle yapan Aytekin Kuru, özel harekâttaki 15. gününde şehit düştü. Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Pekmezci Köyü'nde yaşayan şehidin babası Süleyman ve annesi Esma Kuru, SABAH'a konuştu.
ASIL CEZALARINI BU MİLLET KESTİ
Darbe girişiminden 2 ay önce oğlu Aytekin Kuru'nun Adana'nın Kozan ilçesindeki evlerine gelerek kendileriyle görüştüğünü belirten şehit babası Süleyman Kuru, "Oğulum gelip elimizi öptü, hayır duamızı alıp tekrar Ankara'ya gitti. Darbe gecesi saat 23.30'da oğlumla iki kez konuştuk. Bana bir helikopterin havadan gelip tarama yaptığını ve şehitlerimizin olduğunu söyledi. İkinci aramamda ise beni rahatlatmak için 'Burada her şey yolunda' dedi. Bu görüşmeden 18 dakika sonra dayısı Muammer Ayrancı ile telefonda konuşurken FETÖ'cü hainler hava saldırısı düzenliyor. O anda atılan bombayla Aytekin şehit düşüyor. Muammer'in son duyduğu ses patlama sesi oluyor. Telefon da o saldırıda parçalanıyor ve görüşme sonlanıyor. Benim yetkililerimizden tek isteğim oğlumun adının Kozan'da bir okula verilmesi" dedi.
FETÖ'cü hainlere asıl cezayı milletin verdiğini belirten baba Kuru, "Onlar bugüne kadar bu milletin vergileri ile maaş aldılar, bu milletin ve devletin sağladığı imkânlarla okuyup o üniformaları giydiler. Bu hainlere hepsi haram olsun. Onlar yargı karşısında hesap veriyorlar. Belki defalarca müebbet alıyorlar. Ancak onların asıl cezalarını bu millet kesti. Onlar ebediyen bu milletin vicdanında ve tarihinde hain olarak kalacaklar" diye konuştu.
PARMAĞINDAKİ YÜZÜKTEN TEŞHİS EDİLDİ
Şehidin 74 yaşındaki annesi Esma Kuru ise, "Oğluma şarapnel parçaları isabet etmiş. Oğlum hem kendine hem de babasına üzerinde Osmanlı tuğrası olan yüzük yaptırmıştı. Gelinim Ayşe, morga girince cesetlerden birinin parmağında oğlumun yüzüğünü görüyor. Oğlumun cesedi parmağındaki yüzükten teşhis edildi. FETÖ'cü hainler ölmesinler, sürünsünler. Onlara bu vatanın ekmeği de suyu da haram olsun. İnsanlar minarelerden okunan selalarla birlikte sokaklara döküldü, hainlere geçit vermedi. Ben de eşim de her sela okunuşunda sanki o kara geceyi tekrar yaşıyor gibi oluyoruz. O hainler içeriden hiç çıkarılmasınlar" diye konuştu.
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