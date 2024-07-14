Erva Raziye Asar’a sahte profilli ölüm tuzağı! Genç kız böyle öldürülmüş! Katilin sahte ismi ortaya çıktı

Genç kız ile internet üzerinden evini temizletmek için anlaştığını, eve geldiğinde ise aralarında tartışma çıktığı için kızı boğarak öldürdüğünü söyledi. İddiaya göre önce cesedi evindeki derin dondurucunun içine koydu, daha sonra da evdeki ekmek bıçağı ile tuvalette cesedi parçalara ayırdı. Cani adam, genç kızın cesedini çöp poşetleriyle birkaç günde inşaat alanındaki boşluğa attı. Şüphelinin yer göstermesi üzerine olay yerine giden ekipler genç kıza ait ceset parçalarını buldu.