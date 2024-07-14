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AJet'in Üsküp uçuşları başladı! Haftada 4 sefer

Giriş: 14.07.2024 13:55
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AJet’in Üsküp uçuşları başladı! Haftada 4 sefer

Türk Hava Yolları'na ait olan AJet, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp uçuşlarına başladı. Üsküp'e bundan böyle İstanbul'dan haftada 4 sefer düzenlenecek.

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