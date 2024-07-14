Deprem bölgesine müjde geldi! Yıl sonuna kadar 200 bin konut tamam

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şu ana kadar toplamda 76 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim ettik. Yıl sonuna kadar toplamda en az 200 bin konutu 11 ilde teslim edeceğiz. İnşallah 2025 yılına geldiğimizde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak. İnşallah her ay 25-30 bin konutumuzu etap etap tamamlayıp, kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi.

Kentte 2 gündür bir dizi toplantı ve ziyarete katılan Bakan Murat Kurum, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile bir araya geldi. Bakan Kurum daha sonra 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan Metin Tamer Sitesi, Sefa Evler ve İstasyon Caddesi'nin de içerisinde bulunduğu rezerv alanı ziyaret ederek çalışmaları inceledi.