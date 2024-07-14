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İnşaatta yaralanan işçi itfaiyeye ait vinçle kurtarıldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 12:01
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İnşaatta yaralanan işçi itfaiyeye ait vinçle kurtarıldı

Şanlıurfa'da çalıştığı inşaatın üçüncü katında yaralanan işçi itfaiyeye ait vinç yardımıyla kurtarıldı.

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