13 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat mücadelesi! 12,6 milyon lira ceza uygulandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 10:26
ABONE OL
Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş fiyat mücadelesi! 12,6 milyon lira ceza uygulandı

Ticaret Bakanlığı, piyasaya sürülen riskli ürünler ile etiketlerde olması gereken zorunlu bilgilere ilişkin yapılan denetimlerde, 2024 yılının ilk 6 ayında 12 milyon 695 bin 594 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör